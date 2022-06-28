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Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере

Рассел Кроу снимется в триллере «Изгоняющий дьявола» в роли священника-экзорциста

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

58-летний новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу снимется в сверхъестественном триллере «Изгоняющий дьявола» (The Pope’s Exorcist). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кроу исполнит роль известного итальянского священника Габриэле Аморта. За время своего служения он совершил более 100 тысяч обрядов экзорцизма для Ватикана.

Фильм будет снят на основе мемуаров отца Аморта — «Экзорцист рассказывает свою историю» и «Экзорцист: новые истории». Режиссером выступит Джулиус Эйвери, снявший триллер «Молодая кровь» (2014) и боевик «Оверлорд» (2018).

Недавно Кроу завершил съемки в фильме «Крейвен-охотник» и своей последней режиссерской работе «Покер фейс». Ближайшими картинами с участием актера, которые выйдут на экраны, станут «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити и «Величайший пивной забег» Питера Фаррелли.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке стартовали съемки четвертого сезона сериала «Наследники».

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Дениза Мацаева
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