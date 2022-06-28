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В России оштрафовали онлайн-сообщество для писателей

Суд в Москве оштрафовал Wattpad на 1 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: Unsplash

Таганский районный суд Москвы во вторник, 28 июня, оштрафовал онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещенный на территории России контент. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы (...) "Ваттпад Корп." (Wattpad Corp.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")», — рассказали в суде.

Уточняется, что сумма штрафа, назначенного Wattpad, составила один миллион рублей.

Ранее стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию на два миллиона рублей был оштрафован фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия». Отмечалось, что причиной стали статьи о дымном и бездымном порохе.

Wattpad — онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе. На сайте Wattpad говорится, что онлайн-сообщество объединяет 90 миллионов писателей и читателей со всего мира.

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Евгения Наумова
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