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Двое россиян отправились в колонию за похищенного и забитого до смерти мужчину

В Каменск-Уральске двух друзей приговорили к 16 и 17 годам колонии за похищение и убийство

Фото: Shutterstock

В Свердловской области двух россиян приговорили к 16 и 17 годам колонии строгого режима за похищенного и забитого до смерти мужчину. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 29 июля 2021 года в Каменск-Уральске, двое пьяных друзей после празднования дня рождения одного из них встретили незнакомца, с которым у них возник конфликт. Вооружившись ножкой от табурета, они избили свою жертву, а затем засунули в багажник автомобиля. После потерпевшего вывезли в лес, где продолжили истязания, избивая жертву руками ногами и саперной лопаткой.

Как позже установили эксперты, жертва расправы скончалась от полученной сочетанной механической травмы головы и груди, осложнившейся травматическим шоком. Оба подозреваемых после задержания пытались выдать себя за невменяемых, но согласно заключениям комиссионных психолого-психиатрических экспертиз, они в полной мере осознавали свои действия.

По данным регионального управления МВД, оба ранее уже имели судимости за различные преступления.

22 апреля сообщалось, что троих жителей Пензенской области задержали за похищение и убийство 17-летнего подростка.

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Владимир Седов
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