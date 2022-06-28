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Появилось видео с места обнаружения фуры с погибшими в Техасе

Опубликовано видео обнаруженной в Техасе фуры с 46 погибшими мигрантами

Появилось видео с места, где обнаружили фуру с 46 погибшими мигрантами в американском штате Техас. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Один из жителей Сан-Антонио обратился к полицейскому, поскольку ему стало известно о криках, доносящихся из грузовика, передает Reuters. При вскрытии машины представитель полиции обнаружил 16 выживших, включая четырех детей, и доставил их в больницу. У пострадавших выявили следы теплового удара и признаки истощения.

Сан-Антонио находится в 250 километрах от Мексики. Агентство подчеркивает проблему контроля за пересечением мигрантами американо-мексиканской границы, которая достигла рекордного уровня.

Начальник полиции города Уильям МакМанус назвал произошедшее крупнейшим инцидентом такого рода. Он также сообщил о трех задержанных, хотя их причастность пока не установлена.

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт на своей странице в социальной сети Twitter обвинил президента США Джо Байдена и миграционную политику его администрации в смертях десятков мигрантов, обнаруженных в кузове грузовика в городе Сан-Антонио.

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