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Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах России и Украины

Лавров назвал шизофренией заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления западных стран о недопустимости переговоров между Россией и Украиной на данном этапе конфликта являются проявлением шизофрении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаетРИА Новости.

Он также отметил, что поставки западными странами оружия украинским военным ведут исключительно к затягиванию конфликта. «Нам представляется подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивной и вредной. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», — заявил Сергей Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз и НАТО собирают полноценную коалицию для войны с Россией, практически так же, как это делал Третий рейх. «В начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои знамена значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза, Европы для борьбы с СССР», — сказал он.

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Николай Чигасов
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