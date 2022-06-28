Боец UFC вспомнил о работе стриптизером

Боец UFC Карлос Ульберг рассказал о работе стриптизером

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Карлос Ульберг рассказал о работе стриптизером. Его слова приводит MMA Fighting.

31-летний боец признался, что нуждался в дополнительном заработке и сделал выбор в пользу мужского стриптиза. «Я играл в регби и хотел немного дополнительных денег. Оказалось, что стриптизеры очень неплохо зарабатывают. Я разъезжал по Новой Зеландии, Австралии. Меня даже на билборды помещали», — вспомнил Ульберг.

26 июня Ульберг добился второй победы в UFC. На турнире в Лас-Вегасе он нокаутировал камерунца Тафона Нчукви.

Ульберг завоевал контракт с UFC в ноябре 2020-го. Новозеландец добился победы над соперником из Бразилии в рамках проекта Dana White's Contender Series.