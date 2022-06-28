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Путин получил право вводить спецмеры по продаже валюты

Путин подписал закон, наделяющий президента РФ правом вводить финансовые спецмеры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий отдельной законодательной нормой право главы государства вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент получил возможность запрещать проведение любых сделок или устанавливать для них специальное разрешение, в том числе по валютным операциям, изменять валюту обязательств по договорам, ставить требования к приобретению или отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов.

Спецмерой также может являться обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке страны, требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия). Отдельно президент получит право ввести запрет на открытие счетов и вкладов и проведение по ним операций, в том числе он может заморозить денежные средства или другое имущество любого резидента или нерезидента (группы резидентов или нерезидентов) России.

Часть этих полномочий президент может передавать правительству и Центральному банку. Госдума приняла закон в третьем чтении 8 июня, 22 июня его одобрил Совфед.

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Софья Ермакова
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