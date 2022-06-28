Глава UFC высказался о новом бое Макгрегора и Мэйуэзера

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш Мэйуэзера и Макгрегора ему совсем не интересен

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил возможный матч-реванш ирландца Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера. Его слова привел TMZ.

Уайт заверил, что ему совсем не интересно потенциальное противостояние. По убеждению главы UFC, возвращение Макгрегора к боям должно состояться в октагоне. Ранее ирландец в социальных сетях выразил готовность снова выйти в ринг против Мэйуэзера.

Ранее 28 июня американский боец UFC Хорхе Масвидаль вновь заявил о намерении подраться с Макгрегором. Он добавил, что способен вынудить ирландца завершить карьеру.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Он получил перелом ноги в поединке против Дастина Порье. В концовке первого раунда он оступился и травмировался.

Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.