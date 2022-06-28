Масвидаль пообещал завершить карьеру Макгрегора

Боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов завершить карьеру ирландца Конора Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о готовности провести поединок против ирландца Конора Макгрегора под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Sun.

37-летний Масвидаль усомнился, что Макгрегор согласится разделить с ним октагон. Американец добавил, что такой поединок способен завершить карьеру ирландца. «Если он примет вызов, то после меня он драться уже не сможет», — заявил он.

Масвидаль в очередной раз заявил о желании провести бой с Макгрегором. 23 июня в беседе с MMA Fighting американец подчеркнул, что такой поединок принес бы ему хороший гонорар.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Тогда он получил перелом ноги в концовке первого раунда в третьем поединке с Дастином Порье и продолжает восстанавливаться.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Масвидаль был претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.