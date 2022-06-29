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Евросоюз призвали защитить свое население от последствий антироссийских санкций

Премьер Бельгии заявил, что главным вызовом ЕС станет защита населения
Александер Де Кроо

Александер Де Кроо. Фото: Nicolas Economou / Getty Images

Главным вызовом для стран Евросоюза в ближайшие месяцы станет защита своего населения от последствий собственных санкций против России. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

«Есть разные способы завершить войну. Можно вести переговоры. Но не в нынешних условиях, трудно вести переговоры со стеной. Потом есть экономические санкции. Они требуют времени, они наносят ущерб российской стороне, но они вредят ЕС тоже», — заявил премьер.

Кроме того, Де Кроо поддержал максимально широкое снабжение Украины оружием.

Виктория Кондратьева
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