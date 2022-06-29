AMD подтвердила хакерскую атаку на компанию

AMD начала расследование взлома компании, повлекшего утечку 450 гигабайт данных

В AMD сообщили, что начнут расследование взлома серверов компании и утечку данных. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Таким образом, компания подтвердила факт взлома внутреннего оборудования и кражу данных. «В настоящее время ведется расследование», — заявили представители корпорации. Ответственность за взлом взяла на себя группировка хакеров RansomHouse.

Ранее в сообществе хакеров объявили, что взлом AMD состоялся в 2021 году. Атака якобы повлекла кражу массива данных объемом 450 гигабайт. Представители группировки заявили, что внутренняя сеть AMD оставалась под контролем хакеров до 5 января 2022 года. Архив сворованных данных включал в себя список из более чем 70 тысяч устройств, принадлежащих корпорации, а также данные об аккаунтах сотрудников AMD.

В RansomHouse рассказали, что не пытались требовать выкуп: «Будет выгоднее продать данные, чем ждать, пока бюрократы из AMD отреагируют». По словам хакеров, украденная информация имеет ценность, так как данные включают в себя исследовательскую и финансовую информацию о корпорации. Журналисты отметили, что одной из жертв хакерской группировки также стала крупнейшая в Африке сеть супермаркетов Shoprite Holdings, которая подтвердила факт совершения кибератаки.

В начале марта крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально приостановили поставки своей продукции в Россию. Чипы корпораций используют для своих суперкомпьютеров крупнейшие российские компании.