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Путин вручил Бердымухамедову три подарка

Путин подарил бывшему президенту Туркмении Бердымухамедову сабли, шахматы и скульптуру
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вручил бывшему туркменскому коллеге, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову три подарка в честь его 65-летия. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер передал Бердымухамедову две сабли, шахматы от златоустовских мастеров и скульптуру «Возвращающийся наездник» авторства правнука знаменитого петербургского скульптора Лансере.

«Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, композиция — скульптура "Возвращающийся наездник" — это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора [Евгения] Лансере», — рассказал Песков.

В среду, 29 июня, столице Туркмении Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит. В первой за четыре года встрече приняли участие главы всех прикаспийских государств — России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана.

В мае 2020 года российская сторона передала Бердымухамедову копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором воевал дед Бердымухамедова.

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Варвара Кошечкина
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