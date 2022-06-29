Власти граничащего с Украиной региона рассказали о модели сбитого беспилотника

Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике «Стриж» Ту-141

Минувшей ночью восточнее Курска был сбит украинский беспилотник «Стриж» Ту-141. Об этой модели рассказал губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что данная модель беспилотного летательного аппарата была произведена еще в советское время. Кроме того, глава граничащего с Украиной российского региона показал обломки сбитого беспилотника.

«На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — отметил Старовойт.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит 28 июня восточнее Курска. По информации главы российского региона, жертв и разрушений не последовало.

В апреле над Курской областью уже сбивали беспилотники — российские системы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ неподалеку от села Боровское.