Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия уличила двоих Героев России в связях с ЧВК и ввела против них санкции

Британия ввела санкции против Трошева и Богатова по подозрению в связях с ЧВК Вагнера

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Великобритания в среду ввела санкции против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, двоих россиян уличили в связях с ЧВК Вагнера. Согласно опубликованному британской стороной документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Отмечается, что Трошев и Богатов ранее попали в санкционные списки Европейского союза и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении Саит-Салама и Саида Гуцериевых — брата и сына бизнесмена и автора текстов песен певицы Аллы Пугачевой Михаила Гуцериева. Кроме того, Лондон ввел рестрикции против российского миллиардера Владимира Потанина.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о массовом отступлении ВСУ из Лисичанска
Набиуллина назвала самый защищенный российский актив
МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko
Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости
Против главы управления разведки Минобороны Украины завели уголовное дело
«Роскосмос» отбил кибератаку на сайт
Россиянам назвали эффективный способ увеличить число подписчиков
В район крушения Ми-8 в Якутии направили самолет для помощи
Россияне потратили почти полмиллиарда рублей на секс-товары
Еще одна европейская страна закрыла визовые центры в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.