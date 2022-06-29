Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Спорт

«Динамо» нацелилось на Черышева

Московское «Динамо» заинтересовалось бывшим футболистом «Валенсии» Денисом Черышевым
Денис Черышев

Денис Черышев. Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Московское «Динамо» нацелилось на трансфер бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Столичный клуб начал переговоры о возможном переходе 31-летнего хавбека. Отец Черышева отказался комментировать данную информацию, отметив, что ждет конкретики.

Черышев покинул «Валенсию» минувшей весной. 31 мая хавбек не исключил, что продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), но отметил, что с ним не связывались клубы из отечественного чемпионата.

Черышев провел всю профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». Он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» на правах аренды. В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», цвета которого защищал до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.