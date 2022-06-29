«Динамо» нацелилось на Черышева

Московское «Динамо» заинтересовалось бывшим футболистом «Валенсии» Денисом Черышевым

Московское «Динамо» нацелилось на трансфер бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Столичный клуб начал переговоры о возможном переходе 31-летнего хавбека. Отец Черышева отказался комментировать данную информацию, отметив, что ждет конкретики.

Черышев покинул «Валенсию» минувшей весной. 31 мая хавбек не исключил, что продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), но отметил, что с ним не связывались клубы из отечественного чемпионата.

Черышев провел всю профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». Он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» на правах аренды. В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», цвета которого защищал до лета 2018 года. После хавбек перебрался в «Валенсию».