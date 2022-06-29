НАТО призвали не использовать конфликт на Украине для холодной войны

Постпред КНР в ООН Цзюнь призвал НАТО не использовать кризис на Украине для холодной войны

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай просит НАТО не использовать ситуацию на Украине для разжигания новой холодной войны, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем НАТО извлечь свои уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны», — призвал Цзюнь.

Ранее Цзюнь заявил о непредсказуемости развития украинского конфликта. «Кризис движется в непредсказуемом, затяжном направлении», — подчеркнул дипломат. По его мнению, единственным возможным способом урегулирования конфликта являются мирные переговоры.

Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО. «Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира», — подчеркнул Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН.