Великобритания решила прекратить экспорт газа в ЕС в случае внутреннего дефицита

FT заявила о намерении Великобритании в случае дефицита прекратить экспорт газа в ЕС

Великобритания намерена прекратить экспорт газа в ЕС в случае острого внутреннего дефицита, пишет газета Financial Times со ссылкой на план чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности. Газотранспортная система страны соединена с Нидерландами (газопровод Балгзанд — Бактон) и Бельгией (газопровод Интерконнектор).

Отключение от этих трубопроводов значится в числе первых мер в рамках плана, который может быть приведен в действие национальной энергокомпанией National Grid в случае нехватки газа в ближайшие месяцы. Оба газопровода могут транспортировать газ в двух направлениях. Как отмечают журналисты, такой шаг королевства угрожает подорвать тенденцию международного сотрудничества в области энергетики.

В связи с этим европейские газовые компании призвали Великобританию не прерывать сотрудничество с ЕС. Они также предупредили, что отключение королевства от газопроводов, соединяющих его с Нидерландами и Бельгией, может иметь неприятные последствия для самой Великобритании, если возникнет продолжительная нехватка газа. В отопительный сезон Великобритания импортирует из ЕС большие объемы газа.

«Я, определенно, рекомендовал бы им [Великобритании] пересмотреть вопрос о прекращении работы газопроводов [в случае кризиса]. Хотя это [работа двусторонних газопроводов] выгодно для континента летом, это также выгодно для Великобритании зимой», — сказал президент Европейской сети операторов системы передачи газа Барт Ян Хуверс.

В сентябре Великобритания проведет стресс-тестирование своего плана по ликвидации нехватки газа. National Grid заявила, что мероприятие плановое и проводится ежегодно, однако добавила, что предстоящие учения будут «соответствовать обстоятельствам», так как Россия сокращает экспорт газа в Европу. Другие экстренные меры включают прекращение поставок крупным промышленным потребителям и обращение к домохозяйствам с призывом сократить потребление.

С марта трубопроводы, соединяющие Великобританию с Бельгией и Нидерландами, работают на полную мощность, поставляя в Европу по 75 миллионов кубометров газа в день. Великобритания имеет крайне ограниченные мощности хранения газа, поэтому во время низкого спроса со стороны населения летом страна отправляет в ЕС избыток топлива, в том числе импортные партии сжиженного природного газа (СПГ). Тем не менее аналитики отмечают, что во время экстремально холодных зимних периодов, в частности во время шторма «Зверь с Востока» в 2018 году, Великобритания получала из Европы до 20–25 процентов потребляемого газа.

Собственные планы чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности в июне запустили Германия, Нидерланды и Австрия. Среди основных целей — возобновить эксплуатацию угольных электростанции и добиться сокращения потребления газа промышленностью. В этом месяце Россия сократила транзит по газопроводу «Северный поток» в Германию на 60 процентов, сославшись на технические проблемы.