Немцев возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине

Немцы призвали стыдиться Шольца после его смеха в ответ на вопрос о гарантиях Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) засмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности Украине, что вызвало возмущение в немецких СМИ. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Когда иностранная журналистка спросила канцлера, может ли он конкретизировать гарантии безопасности, обещанные Германией, Шольц ответил: «Да, я мог бы». Однако потом он усмехнулся и замолчал.

Как пишет газета, многие журналисты и пользователи соцсетей назвали такой поступок неуважительным и высокомерным. Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд призвал «стыдиться за своего канцлера» и заявил, что за случившееся необходимо извиниться.

«Непонятно, что вызвало у канцлера Шольца такую реакцию. Но это не смешно, а просто высокомерно по отношению к иностранному журналисту», — заметил главный репортер телекомпаний NDR и WDR Маркус Грилл.

28 июня немецкий канцлер заявил, что для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла». По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств.