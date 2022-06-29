В Совфеде не нашли места для аналога ЕСПЧ в России

Сенатор Совфеда Клишас заявил, что для аналога ЕСПЧ в законодательстве России нет места

В России вряд ли будет создан свой суд по правам человека, такой структуре нет места в нынешнем законодательстве. Такое мнение об аналоге Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) высказал член Совета Федерации Андрей Клишас. Его слова во вторник, 29 июня, приводит «Интерфакс».

«Я на 99 процентов уверен, что суда по правам человека у нас не будет, такому суду никакого места в нашей системе нет. Я тогда не понимаю, чем будут заниматься все другие суды в РФ», — заявил сенатор во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

7 июня Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России. Отмечалось, что ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы против Москвы, при этом некоторые решения суда противоречили российской конституции и ценностям нации — в частности, признание однополых браков.

Позже законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ подписал президент страны Владимир Путин. Новые нормы начнут действовать с 15 марта.