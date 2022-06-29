Представитель МИД Захарова назвала слова Джонсона про Путина «фантазиями с испариной»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «фантазиями с испариной» слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы специальную военную операцию на Украине, если бы был женщиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?» — возмутилась дипломат.

Ранее Джонсон заявил, что если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине. «Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну», — заявил Джонсон, рассуждая о российском политике в образе представителя другого пола.