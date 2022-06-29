Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Президент Индонезии Видодо предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Видодо, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что готов доставить послание в Москву и вручить его российскому лидеру, с которым у него запланирована личная встреча. Информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.

Визит Видодо в Россию запланирован на 30 июня.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) должен состояться 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Видодо исключил личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите. Зеленский, в свою очередь, указал, что его участие будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита.