Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Президент Индонезии Видодо предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Фото: Beawiharta / Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Видодо, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что готов доставить послание в Москву и вручить его российскому лидеру, с которым у него запланирована личная встреча. Информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.

Визит Видодо в Россию запланирован на 30 июня.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) должен состояться 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Видодо исключил личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите. Зеленский, в свою очередь, указал, что его участие будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении украинских сил стереть Авдеевку с лица земли
Посол Украины охарактеризовал Бандеру как «борца за свободу»
Центробанк предложил россиянам новый способ защиты от мошенников
Алиханов сообщил о решении вопроса с лимитами по снабжению газом Калининграда
Мобильные операторы завершат использование устаревших частот доступа в интернет
Тарасова отреагировала на желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США
Путин встретился с президентом Ирана
Психолог рассказала о методах примирения младшего и старшего ребенка
Бастрыкин объяснил отправку предпринимателей в СИЗО
В ООН напомнили о свободе прессы после угроз Зеленского журналистам из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.