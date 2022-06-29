Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Хакеры нашли единомышленников среди детей

Avast: хакеры привлекают подростков и распространяют вирусы через Discord и YouTube

Фото: ELLA DON / Unsplash

Специалисты Avast рассказали о существовании сообщества, участники которого привлекают подростков к распространению вирусного ПО. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Аналитики выяснили, что неизвестная группа лиц использует популярные среди подростков каналы на Discord и YouTube, чтобы распространять вредоносное ПО. По словам авторов исследования, в обществе числится более тысячи злоумышленников, которые предлагают будущим единомышленникам взломать собственных родителей или устроить кибератаку на школу.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

В отчете говорится, что они распространяют информацию о наборах программ, которые легко можно найти в интернете и развернуть для совершения атак на других пользователей. По словам аналитика Avast Яна Холмана, подростков привлекает хакерство, которое многие считают «крутым и забавным занятием». «Эти действия могут иметь серьезные личные и юридические последствия, особенно если дети раскрывают свою личность и личности членов семьи в интернете», — отметил Холман.

Кроме Discord, представители которого отреагировали на обращение Avast и заблокировали указанные каналы, неизвестные используют для своей пропаганды YouTube. На видеохостинге размещаются ролики, в которых их авторы призывают энтузиастов присоединиться к ним. Также пользователей просят ставить лайки и делиться видео в соцсетях.

По словам экспертов Avast, чтобы дети не оказались втянуты в преступную деятельность, модераторы соцсетей должны оперативно реагировать на появление подобного контента, а родители — объяснять своим детям, чтобы те скептически относились к разного рода информации в интернете.

В начале лета специалисты Avast обнаружили в сети фейковую версию популярной программы CCleaner, зараженную вирусом. Опасная утилита могла похищать личные данные пользователей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.