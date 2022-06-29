МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы

МЧС сообщило о локализации пожара на Каширском шоссе на юге Москвы

Пожар на Каширском шоссе на юге Москвы локализован. Об этом в среду, 29 июня, сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

В 13.05 спасатели отчитались о том, что открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств пожара. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли около 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

Ранее 29 июня стало известно, что причиной мощного пожара на Каширском шоссе мог стать поджог.