МЧС сообщило о локализации пожара на юге Москвы
МЧС сообщило о локализации пожара на Каширском шоссе на юге Москвы
Пожар на Каширском шоссе на юге Москвы локализован. Об этом в среду, 29 июня, сообщило МЧС в своем Telegram-канале.
В 13.05 спасатели отчитались о том, что открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств пожара. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли около 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.
Ранее 29 июня стало известно, что причиной мощного пожара на Каширском шоссе мог стать поджог.