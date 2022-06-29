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Стало известно о выходе группы мирных жителей с промзоны завода «Азот»

«Известия»: группа мирных жителей вышла с территории промзоны завода «Азот»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Еще одна группа мирных жителей вышла с территории промзоны завода «Азот» в Северодонецке. Об этом стало известно корреспонденту «Известий» Ярославу Богату.

Количество эвакуированных не называется.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что эвакуация мирных жителей, находящихся в подземных убежищах завода «Азот» в Северодонецке, продлится еще не один день из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 июня сообщалось, что с территории завода удалось эвакуировать более 500 мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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