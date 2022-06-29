В России увеличат ресурс морских газотурбинных двигателей

«Ростех» внедрил новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» освоила новую технологию изготовления морских газотурбинных двигателей. Заполнение внутренней структуры деталей уплотнителем позволит увеличить ресурс и КПД силовых установок. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Детали современных двигателей обладают внутренней структурой в виде сот. Это позволяет снизить их массу при сохранении необходимых прочностных характеристик. Новая технология дает возможность заполнять ячейки сот специальным уплотнителем из отечественных материалов.

«Сотовые вставки относятся к "горячей" части газотурбинного двигателя, к которой предъявляются очень высокие прочностные требования. Решение позволяет изготавливать детали, которые отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и износу в процессе эксплуатации», — сообщили в ОДК.

Там же отметили, что технологию уже опробовали на одном из двигателей, который поставили заказчику. Технологию внедрили специалисты рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн».

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация начала серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р, которые предназначены для российских фрегатов.

Синдром отмены: Россия



