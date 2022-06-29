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В России увеличат ресурс морских газотурбинных двигателей

«Ростех» внедрил новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей

Фото: «Объединенная двигателестроительная корпорация»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» освоила новую технологию изготовления морских газотурбинных двигателей. Заполнение внутренней структуры деталей уплотнителем позволит увеличить ресурс и КПД силовых установок. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Детали современных двигателей обладают внутренней структурой в виде сот. Это позволяет снизить их массу при сохранении необходимых прочностных характеристик. Новая технология дает возможность заполнять ячейки сот специальным уплотнителем из отечественных материалов.

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«Сотовые вставки относятся к "горячей" части газотурбинного двигателя, к которой предъявляются очень высокие прочностные требования. Решение позволяет изготавливать детали, которые отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и износу в процессе эксплуатации», — сообщили в ОДК.

Там же отметили, что технологию уже опробовали на одном из двигателей, который поставили заказчику. Технологию внедрили специалисты рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн».

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация начала серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р, которые предназначены для российских фрегатов.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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