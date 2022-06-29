Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан метод безболезненных хирургических операций на коже

В БФУ имени Канта предложили использовать нетермальную плазму для безболезненных операций

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Команда российских ученых из Лаборатории оптических излучений Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) разработали новый безболезненный метод проведения хирургических операций на коже. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Для этого специалисты предложили использовать нетермальную плазму (ионизированный газ, где электроны обладают высокой температурой, а положительные ионы — низкой). За счет того, что собственная температура плазмы достигает около 40 градусов Цельсия, хирургическая процедура проходит безболезненно. Также этот способ можно использовать для обработки открытых ран, так как плазма способна стимулировать ускоренное заживление благодаря усилению кровообращения.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В июне 2022 года ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Калифорнийского университета (AIBN) и Университета Квинсленда нашли применение яду самых смертоносных в мире змей. Его планируется использовать в качестве геля, который способен остановить неконтролируемое кровотечение.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Под Лисичанском задержали воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников
В Швеции испугались «символа русского царизма»
Пара россиян отдохнула в Крыму за 125 тысяч рублей и рассказала о тратах
В Херсонской области задержали диверсионную группу украинских террористов
США ослабили некоторые санкции против российских компаний
Латинская Америка откажется поддержать ограничение цен на российскую нефть
Россиянам рассказали о посадках в июле
Женщина решила подзаработать и стала сдавать мужа в аренду
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.