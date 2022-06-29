Разработан метод безболезненных хирургических операций на коже

В БФУ имени Канта предложили использовать нетермальную плазму для безболезненных операций

Команда российских ученых из Лаборатории оптических излучений Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ имени Канта) разработали новый безболезненный метод проведения хирургических операций на коже. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Для этого специалисты предложили использовать нетермальную плазму (ионизированный газ, где электроны обладают высокой температурой, а положительные ионы — низкой). За счет того, что собственная температура плазмы достигает около 40 градусов Цельсия, хирургическая процедура проходит безболезненно. Также этот способ можно использовать для обработки открытых ран, так как плазма способна стимулировать ускоренное заживление благодаря усилению кровообращения.

В июне 2022 года ученые из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Калифорнийского университета (AIBN) и Университета Квинсленда нашли применение яду самых смертоносных в мире змей. Его планируется использовать в качестве геля, который способен остановить неконтролируемое кровотечение.