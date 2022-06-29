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Маск пропал из Twitter

Axios обратил внимание на то, что Илон Маск больше недели не появлялся в Twitter

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск больше недели не публиковал сообщения в соцсети Twitter, которую намеревается купить. На «пропажу» Маска обратил внимание портал Axios.

Последний твит Маска датирован 22 июня, когда бизнесмен ответил репортеру CNBC Майклу Шитцу на его материал о стремлении SpaceX добиться от Федеральной комиссии связи США использования широкополосного доступа в интернет через систему Starlink. Маск в своем твите раскритиковал государственную комиссию.

Axios указывает, что Twitter-аккаунт Маска достиг числа подписчиков в 100 миллионов. «Илон Маск отпраздновал это нехарактерным для него способом: вообще не писал», — пошутил автор. Указывается также, что среди группы знаменитостей с более чем 10 миллионами подписчиков в соцсети Маск — единственный активный пользователь.

Портал подсчитал, что за месяц вплоть до 16 июня Маск в среднем делал 145 твитов и ретвитов в неделю, или около 21 в день. Именно в эти дни появилось открытое письмо сотрудников SpaceX с жалобой, что поведение главы компании на публичной арене часто отвлекает и вызывает чувство стыда. Вскоре часть из них уволили, но активность Маска в соцсети спала.

«Маск не отличается самообладанием, поэтому он, вероятно, вернется», — предполагает портал.

В начале июня Илон Маск, намеревающийся купить Twitter, обвинил компанию в том, что она мешает ему получить информацию о фальшивых аккаунтах на платформе, а также пригрозил отказаться от приобретения акций.

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Антон Похиляк
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