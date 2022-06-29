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Женщина решила подзаработать и стала сдавать мужа в аренду

Daily Mirror: жительница Великобритании зарабатывает, сдавая мужа в аренду

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании решила подзаработать, сдавая мужа в аренду для сборки мебели. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мать троих детей Лаура Янг объяснила, что эта идея возникла у нее, когда она слушала подкаст. В нем мужчина рассказывал, что зарабатывает на жизнь сборкой мебели. Янг сразу же подумала о своем муже — 41-летнем Джеймсе, который без труда справлялся даже с самыми замысловатыми конструкциями. У него также отлично получалось красить, укладывать плитку и заниматься декорированием.

Договорившись с мужем, Янг создала сайт под названием «Найми моего рукастого муженька» и написала объявление в социальной сети. Количество поступивших запросов поразило женщину. Люди писали, что давно нуждались в подобной услуге, поскольку строители либо не берутся за такую мелкую работу, либо просят за нее гораздо дороже.

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Несколько лет назад Джеймс ушел с работы, чтобы помогать жене с детьми, двое из которых родились с расстройством аутистического спектра. Янг добавила, что муж планирует вернуться в колледж, чтобы изучать автомеханику, и будет подрабатывать в перерывах между учебой.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Шаньдун отомстила ленивому мужу после того, как он отказался ей помогать. Перед этим он весь день только ел и ходил в туалет, отказываясь сделать хоть что-то.

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Евгения Черкасова
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