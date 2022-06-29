Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными

Минфин предложил отменить обязательную репатриацию валютной выручки

Минфин России предлагает позволить российским экспортерам получать валютную выручку наличными, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС. Кроме того, министерство считает целесообразным отменить обязательную репатриацию валютной выручки.

Репатриацией называют зачисление средств на валютные счета в российских банках. Целью механизма является сохранение валюты на внутреннем рынке России, чтобы ей могли воспользоваться импортеры. «Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе», — заявил Силуанов.

Глава ведомтсва подчеркнул, что в настоящий момент снятие валютных ограничений не возымело должного эффекта на курс рубля, импорт все еще не растет — в таких условиях единственным решением является выход на рынок ЦБ или Минфина. Кроме того, для стабилизации курса рубля российским властям необходимо стимулировать импорт, считает Силуанов. Чрезмерное укрепление рубля угрожает доходам бюджета и конкурентоспособности российской промышленности.

Он также анонсировал, что в начале июля правительство рассмотрит вопросы, влияющие на образование курса рубля. Минфин будет готов рассмотреть предложения по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

После начала спецоперации Россия ввела ряд валютных ограничений, в том числе обязательную продажу 80 процентов валютной выручки экспортерами. Позже требование смягчили до 50 процентов. С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, однако формально требование о репатриации и последующей продажи валютной выручки в размере, определенном указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.