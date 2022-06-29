Российского школьника заподозрили в интернет-мошенничестве

В Санкт-Петербурге задержан 14-летний подросток за мошенничество в интернете

В Санкт-Петербурге задержан 14-летний подросток по подозрению в мошенничестве. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, школьник размещал в интернете информацию о продаже билетов и видеокарт, а затем присваивал деньги обманутых покупателей. Таким способом он получил 147 тысяч рублей.

Известно как минимум о семи потерпевших.

Стражи порядка провели обыск в доме несовершеннолетнего и изъяли шесть банковских карт, 13 мобильных телефонов, 36 сим-карт, ноутбук, системный блок, планшет, три флэш-карты, 7 тысяч рублей и 830 евро.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске возбудили уголовные дела в отношении 16-летнего российского школьника после изнасилования 12-летней девочки.