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Суд оштрафовал российское издание за дискредитацию ВС РФ

Кировский суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости»

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости» по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей», — заявили в суде. В пресс-службе также уточнили, что издатель СМИ является юридическим лицом, которое уже обвинялось в дискредитации российской армии.

По информации «Вечерних ведомостей», причиной разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых правоохранители усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.

В начале июня издание оштрафовали на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе против спецоперации на Украине.

Ранее суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Поводом для возбуждения административного дела в отношении Азара стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В публикации журналист писал о ситуации на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно ему, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

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Асель Минбаева
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