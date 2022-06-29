Суд оштрафовал российское издание за дискредитацию ВС РФ

Кировский суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости»

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание «Вечерние ведомости» по административному протоколу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей», — заявили в суде. В пресс-службе также уточнили, что издатель СМИ является юридическим лицом, которое уже обвинялось в дискредитации российской армии.

По информации «Вечерних ведомостей», причиной разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых правоохранители усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.

В начале июня издание оштрафовали на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе против спецоперации на Украине.

Ранее суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей за дискредитацию действий российской армии. Поводом для возбуждения административного дела в отношении Азара стал его пост в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). В публикации журналист писал о ситуации на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Согласно ему, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.