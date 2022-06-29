Значение вступления Швеции и Финляндии в НАТО для альянса оценили

Политолог Дудаков: НАТО будет использовать шведов и финнов для военного давления на Россию

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО альянс получит не актив, а еще больше обязательств, считает политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, это связано с тем, что у стран сейчас небольшие армии. В разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил значение расширения НАТО за счет финнов и шведов для альянса.

Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Дату присоединения государств к блоку назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Для НАТО это расширение означает прежде всего, что теперь альянсу придется защищать еще больше стран, — считает Дудаков. — Учитывая слабое вооружение Швеции и Финляндии, их небольшие армии, НАТО скорее получает не актив, а еще больше обязательств. Но в данном случае они действуют, руководствуясь не экономической логикой, а пытаясь как можно сильнее расширить зону противостояния России».

Политолог подчеркнул, что на данный момент речь не идет об открытии горячего второго фронта. Тем не менее пограничные территории России становятся все более недружелюбными, линия НАТО расширяется более чем в два раза.

«Швеция и Финляндия будут использованы для того, чтобы надавить на Россию и в политическом, и в военном плане. Не стал бы исключать и военной провокации в случае, если дело дойдет до прямого столкновения», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Он уточнил, что считает прямое столкновение России и НАТО малорелистичным, но не невозможным сценарием.

«Проблема в том, что западные партнеры все чаще переступают самые разные красные линии, отношения ухудшаются, так что прямого конфликта я бы не исключал. Но все же чаще всего о нем говорят те, кто пытается раздуть тему российской угрозы и показать, что те, кто не вступит в НАТО, могут стать ее следующей жертвой», — объяснил Дудаков.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены. После этого Столтенберг заверил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.