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Армия США выбрала новый легкий танк

Defense News: компания GDLS создаст новый легкий танк для армии США

Фото: Richard Watt / British Ministry of Defence

Армия США впервые после холодной войны выбрала подрядчика для создания нового легкого танка, сообщает Defense News.

Победителем тендера Mobile Protected Firepower (MPF) стала компания General Dynamics Land Systems (GDLS), которая первоначально должна поставить 26 танков с возможностью заказа еще 70 таких же машин на общую сумму 1,14 миллиарда долларов.

При этом 8 из 12 прототипов, произведенных GDLS для демонстрации в рамках тендера, будут модернизированы и переданы войскам. Поставки первых серийных MPF должны начаться через месяц. Запуск полномасштабного производства легких танков намечен на 2025 год.

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В марте Defence News сообщило, что в США анализируют результаты испытаний прототипов легких танков, которые разработали в рамках программы MPF.

В 2018 году для участия в MPF выбрали прототипы от компаний BAE Systems и General Dynamics Land Systems (GDLS). BAE Systems приняла участие в конкурсе с модернизированным танком M8, который разработали в 1980-х годах. GDLS представила новую машину с системой управления огнем, которая унифицирована с танком M1 Abrams. Всего в рамках MPF планируется закупить 504 машины, которые должны прослужить не менее 30 лет.

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Иван Потапов
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