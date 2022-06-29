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В Турции усомнились в защите НАТО в случае нападения на страну

FP заявило о сомнениях Турции в том, что НАТО защитит страну в случае нападения на нее

Фото: Unsplash.com

В Турции сомневаются, что НАТО встанет на защиту страны в случае нападения на нее. Об этом заявил обозреватель издания Foreign Policy Стивен Кук.

По его словам, турецкое общество со скепсисом относится к пятой статье договора альянса в коллективной обороне, когда агрессия в адрес страны расценивается как угроза всему блоку.

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По наблюдениям Кука, ни один гражданин Турции не верит, что НАТО станут защищать государство, имея в виду двойственное отношение Европы к Рабочей партии Курдистана (РПК) и поддержку Соединенными Штатами «Отряда народной самообороны» в Сирии.

Обозреватель добавил, что в отношениях НАТО и Анкары произошел разлад в том числе из-за нежелания турецких властей осудить спецоперацию России на Украине. «Турецкая общественность в основном обвиняет НАТО в нынешнем конфликте на Украине, и это свидетельствует о недоверии в альянсе», — заключил он.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В канцелярии турецкого президента рассказали, что Анкара смогла добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

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Марина Совина
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