Звездный адвокат заявил о необходимости тюремного срока для Успенской

Звездный адвокат Добровинский заявил о необходимости тюремного срока для Успенской

Звездный адвокат Александр Добровинский поделился подробностями судебных разбирательств своей клиентки с обвиненной в избиении собак российской певицей Любовью Успенской. Об это он рассказал «Пятому каналу».

Юрист сообщил, что его клиентка готова пойти навстречу в том случае, если артистку заключат под стражу: «Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения Успенской».

По версии клиентки адвоката, на территории коттеджного поселка к певице подбежал щенок, после чего она пнула его и, зайдя на территорию соседнего участка, избила вторую, уже пожилую собаку рукояткой от поводка.

«Собака старая, она не могла бежать: выла, скулила от боли. Сейчас ей должны сделать операцию, потому что госпожа Успенская практически выбила ей глаз. Все это видели дети. Они кричали, плакали, потому что на их глазах практически убивали собаку, с которой они росли», — рассказал адвокат.

Добровинский добавил, что за причинение вреда здоровью животных в присутствии детей звезде шансона грозит от трех до пяти лет тюремного заключения.

По версии самой Успенской, когда она вместе с дочерью и своим йоркширским терьером гуляла по коттеджному поселку, на ее питомца напали соседские собаки, и она попыталась его защитить.