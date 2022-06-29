Подбросивший взорвавшуюся в руках у школьника сигарету россиянин попал на видео

Подбросивший взорвавшуюся в руках у мальчика в Химках сигарету неизвестный попал на видео

В Химках камеры видеонаблюдения сняли момент, когда неизвестный подбросил в почтовый ящик жилого дома электронную сигарету, взорвавшуюся позже в руках у 13-летнего школьника. Соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как некто в черной одежде и с рюкзаком за спиной сначала осматривает территорию возле дома, но уходит. Спустя время неизвестный возвращается, подходит к почтовому ящику и что-то в него бросает. Позже пожилая россиянка найдет там сдетонировавшую в руках у ее внука электронную сигарету.

Информация о происшествии появилась утром 27 июня. В результате взрыва электронной сигареты у подростка диагностированы разрывы губы и носа, а также пострадали кисть правой руки и грудная клетка.

Аналогичный случай произошел 6 июня в Екатеринбурге, где взорвавшийся во рту у 15-летнего подростка вейп лишил его зубов и нанес ожоги. Предварительно установлено, что устройство для курения школьнику дал на время его друг.

Сооснователь сети Vape.ru Кирилл Катаев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил взрывы вейпов нарушением работы аккумуляторов. Он подчеркнул, что подавляющее большинство компонентов электронных сигарет, в том числе и одноразовых, производятся и собираются в Китае, после чего бесконтрольно ввозятся на территорию России.