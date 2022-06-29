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Москва подготовит ответ на введение Киевом виз для россиян

Представитель МИД РФ Полищук заявил, что Москва ответит на введение Киевом виз для россиян

Фото: Pixabay

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости заявил, что Москва подготовит решение об ответе на введение Киевом визового режима с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта.

По словам представителя ведомства, Украина в течение последних возьми лет ужесточала условия въезда россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. При этом с 2018-го у россиян начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.

«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делат», — отметил он.

По словам Полищука, Москва будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для российских граждан.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Марина Совина
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