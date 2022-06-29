Москва подготовит ответ на введение Киевом виз для россиян

Представитель МИД РФ Полищук заявил, что Москва ответит на введение Киевом виз для россиян

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости заявил, что Москва подготовит решение об ответе на введение Киевом визового режима с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта.

По словам представителя ведомства, Украина в течение последних возьми лет ужесточала условия въезда россиян. Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. При этом с 2018-го у россиян начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.

«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делат», — отметил он.

По словам Полищука, Москва будет изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для российских граждан.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.