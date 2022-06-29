Российскую блогершу объявили в розыск

Блогерша Инса Ландер объявлена в розыск в России

Российская блогерша Инса Ландер (Огуз Инса Солтан-Хамидовна), ранее внесенная в список террористов и экстремистов и находившаяся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии терроризму, была объявлена в розыск в РФ. Информация об этом появилась в базе данных на сайте МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе. Другие подробности не приводятся.

В июне стало известно, что Ландер нарушила правила домашнего ареста и попыталась попасть в Грузию, однако ей было отказано во въезде в страну. Грузинское МВД сообщило, что такое решение было принято на основании статьи «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», так как блогерша «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».

28 июня россиянка сообщила в своем аккаунте в Twitter, что прибыла «в безопасную страну». По данным Telegram-канала Tbilisi_life, блогерша находится в Литве. Уточняется, что она в течение более двух недель проживала на нейтральной территории на пограничном пункте.

Ландер задержали по подозрению в содействии терроризму в декабре. Суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест. Позже Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к терроризму или экстремизму.

Инса Ландер — блогерша из Кабардино-Балкарии, ведущая аккаунт в Twitter. Девушка стала популярна благодаря публикациям, в которых разоблачала пользователей соцсетей, просивших пожертвования. Блогерша обвиняла их во лжи и манипуляциях.