Захарова обвинила главу МИД ФРГ Бербок в наглой лжи

Захарова заявила, что слова Бербок об использовании России голода как оружия — наглая ложь

Высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об использовании Россией голода как оружия являются абсолютно немыслимыми и недопустимыми ни для политика, ни для государственного деятеля. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат обвинила во лжи главу МИД Германии. «Бербок не просто врет, она врет нагло, цинично, делая все, чтобы предать забвению, что именно ее страна использовала голод исторически в качестве оружия и брала людей в заложники, уничтожая мирное населения и желая стереть нашу страну с лица земли», — сказал она.

По словам Захаровой, все заявления о якобы спровоцированном Россией продовольственном кризисе являются искусственно созданным мифом. «Самое удивительное, что ни цифры, ни факты, ни данные международных организаций, ни собственные данные по производству продовольствия в странах Запада, ни возможности поставки продовольствия в различные регионы мира — ничего этого не идет в расчет при тиражировании мифа», — заключила она.

Ранее Захарова посоветовала Бербок «не подавиться злобой и затаренным продовольствием».

При этом дипломат не обратила внимание на то, что сельскохозяйственные закупки ФРГ снизились примерно с 3,4 миллиарда евро в марте до 3,2 миллиарда евро в апреле этого года. Более того данные, на которые ссылается Захарова, не доказывают прямой корреляции между закупками одних стран и нехваткой продовольствия в других странах.

Сама глава МИД ФРГ ранее отметила, что Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» в Черном море. Москва свою причастность к кризису отрицает, указывая на то, что не задерживает поставок со своей стороны.