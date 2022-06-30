В Раде рассказали об обсуждении на саммите НАТО аннексии регионов России

Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и Москвы

Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию ряда российских регионов. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

«Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <…> Москву — полякам», — рассказал он. Также политик назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с врагом.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс восемь лет готовился к противостоянию с Россией. «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.

Позднее президент России Владимир Путин ответил, что не считает новостью заявление главы НАТО. «Мы должны относиться к этому как к факту», — сказал он, добавив, что альянсу был давно был нужен какой-то внешний враг. «Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — указал он.