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Россиянам предложили слетать в пляжную арабскую страну за 8,7 тысячи рублей

АТОР: билет из Москвы в Тегеран в июле обойдется россиянам в 8,7 тысячи рублей

Фото: Morteza F. Shojaei / Unsplash

Российским путешественникам предложили слетать в Иран в июле за восемь тысяч рублей, поделились специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР), которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, самый бюджетный билет в одну сторону из Москвы в Тегеран с вылетом из московского аэропорта Шереметьево 12 июля обойдется туристу в 8,7 тысячи рублей, время в пути составит почти 4,5 часа. Перевозку осуществляет российская компания Nordwind. 8 июля добраться до столицы пляжной арабской страны можно за 9,8 тысячи рублей, 5 июля — за 10,9 тысячи.

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Дороже выйдет перелет самолетом авиакомпании Mahan Air — прямой рейс до Тегерана и обратно обойдется путешественникам в 21 тысячу рублей, «Аэрофлот» же предлагает добавиться столицы Ирана за 15,9 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее российским туристам напомнили о правилах посещения Ирана. Так, отдыхающим следует соблюдать определенный дресс-код: мужчинам необходимо ходить в длинных брюках и рубашках выше локтя, а женщинам запрещено надевать откровенные или обтягивающие наряды.

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Валентина Процкова
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