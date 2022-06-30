В России захотели восстановить прямое авиасообщение с Бали

Президент России Путин заявил, что из Москвы могут запустить прямые рейсы на Бали

В России захотели восстановить прямое авиасообщение с Бали — Москва и Джакарта обсуждают возможность возобновления подобных перелетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, этому решению будет способствовать смягчение антиковидных ограничений и безвизовый режим, существующий между странами.

Сообщается также, что на встрече с индонезийским лидером Джоко Видодо президент России обсудил возможности сотрудничества в сфере туристического, культурного, образовательного и гуманитарного обмена.

В начале июня в туриндустрии сообщили, во сколько туристам обойдется летний отдых на Бали. Так, стоимость поездки на популярный индонезийский остров стартует от 360 тысяч рублей на двоих. При этом отмечается, что большую часть от всей стоимость тура составляет перелет.