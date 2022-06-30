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Одежда в стиле куклы Барби стала трендом у знаменитостей

Розовая одежда в стиле куклы Барби стала трендом у Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Внешность в стиле культовой куклы Барби стала трендом у знаменитостей в 2022 году. Соответсвующий материал публикует журнал Vogue.

По информации издания, актуальность обрело модное направление под названием Barbiecore, вдохновленное дизайном кукол Барби производства американской компании Mattel. По словам редакторов, для указанного течения характерны одежда различных оттенков розового, неоновые спортивные комплекты в стиле 1980-х годов, а также длинные волосы и множество украшений.

Отмечается, что популяризаторами данного стиля стали актриса Меган Фокс и ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер). Партнеры появились на премьере документального фильма Life In Pink в парных нарядах розового цвета: модель сняли в мини-платье и босоножках в тон, а ее спутник выбрал белые брюки и перламутровый топ.

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Помимо них, в образе, навеянном Barbiecore, вышла в свет телезвезда Ким Кардашьян. Предпринимательница прошлась по улицам Лос-Анджелеса в комбинезоне Balenciaga из лайкры оттенка фуксия. В то же время хип-хоп-исполнительница Lizzo в качестве наряда выбрала короткое неоновое платье в сочетании с колготками, босоножками и перчатками того же цвета.

Ранее редактор Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.

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Майя Пономаренко
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