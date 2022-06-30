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В Мордовии на празднике Сабантуя определят сильнейших батыров России

В Лямбирском районе Мордовии 1 и 2 июля состоится Всероссийский сельский Сабантуй

Фото: Известия Мордовии

В Мордовии в Лямбирском районе 1 и 2 июля на празднике Всероссийского сельского Сабантуя определят сильнейших батыров России. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что на фестивале будет несколько площадок: в райцентре состоится концерт творческих коллективов, а основные мероприятия пройдут в селе Аксеново, где будут проводиться состязания в национальной борьбе корэш.

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По словам вице-президента Федерации корэш и борьбы на поясах Мордовии Дениса Муртазина, для борцов будет оборудована специальная площадка с коврами, подиумом и трибунами на 1300 человек. «В Мордовию приедут сильнейшие борцы России. Победителю достанется ценный приз — автомобиль. Именно поэтому состязания будут особенно интересными», — рассказал он.

Главным судьей соревнований станет олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, уроженец Республики Мордовия Алексей Мишин. Также в ходе Сабантуя будут проводиться и юношеские показательные выступления по борьбе.

Ранее стало известно, что в Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». В ходе двухдневной экскурсии отдыхающие смогут познакомиться с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы.

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Валентина Процкова
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