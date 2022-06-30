Джонсон предупредил о последствиях принуждения Украины к невыгодному миру

Джонсон: принуждение Украины к невыгодному мир обернется ужасающими последствиями

Принуждение Украины к невыгодному миру обернется ужасающими последствиями планетарного масштаба, предупредил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления на саммите НАТО, пишет ТАСС.

«Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими. Такое мнение разделяют все члены НАТО», — заявил он, добавив, что победа Киева является лучшим аргументом в дискуссии о необходимости распространения западных ценностей, а также верховенства международного права.

По мнению Джонсона, решение о целесообразности ведения переговоров с Россией должна принять именно Украина. Он уверен, что Киев хочет договориться с Москвой, однако последняя «даже не предлагает сделку».

«В таких условиях единственное логичное и правильное решение — продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь», — подчеркнул премьер Великобритании.

Ранее Борис Джонсон заявил о том, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к нестабильности в мире и укреплению позиций Москвы. Он отметил, что вмешательство в ситуацию даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

Позднее стало известно, что Великобритания выделит один миллиард евро на военную помощь Украине. Поставки будут включать беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО).