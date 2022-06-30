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Раскрыты старческие изменения в когнитивных областях мозга

Psychology and Aging: с возрастом меняются нейронные сети когнитивных областей мозга

Фото: Simon Godfrey / Unsplash

Американские ученые из Университета Дрекселя и Университета Вилланова раскрыли, что у стариков меняются функциональные связи в мозгу — такой показатель может лежать в основе различий в когнитивных способностях между пожилыми и молодыми людьми. Результаты научной работы опубликованы в журнале Psychology and Aging.

В исследовании приняли участие 547 человек в возрасте 18-88 лет, у которых в состоянии покоя изучались функциональные связи между двумя нейронными сетями головного мозга — сетью исполнительного контроля (ECN) и сетью пассивного режима работы мозга (DMN). Первая находится в префронтальной и теменной области мозга и активируется, когда людям необходимо сосредоточиться или контролировать свои мыслительные процессы, а вторая активна, когда человек находится в состоянии покоя. Целью исследования была проверка гипотезы, что с возрастом между ECN и DMN происходит усиление функциональных связей.

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Результаты регрессионного анализа показали, что возраст действительно значительно влияет на связи между обеими сетями, которые меняются на протяжении всей жизни. Это дает возможность предсказывать биологический возраст участников только по визуализации мозга в состоянии покоя, не прибегая к различным тестам на когнитивные способности.

Ученые также обнаружили, что включение в анализ сети определения значимости (SN) позволяет предсказывать возраст человека с еще большей точностью. SN фильтрует внешние и внутренние стимулы, определяя, какие из них представляют значение для других сетей, в том числе ECN и DMN, и играет важную роль в общении, социальном поведении, самосознании и даже творчестве.

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Александр Еникеев
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