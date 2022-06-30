Врачи предупредили о пяти обманчиво безобидных симптомах рака на ранней стадии

ETNT: зудящие родинки и долго не проходящие синяки могут быть симптомами рака

Большинство видов рака при раннем обнаружении успешно лечится, утверждают американские врачи-онкологи Бет Овермойер, Элизабет Бухбиндер и Ричард Левин. В беседе с изданием ETNT они перечислили пять обманчиво безобидных симптомов онкозаболеваний, из-за которых стоит обратиться к врачу как можно скорее, чтобы повысить шансы на выздоровление.

Специалисты призвали ни в коем случае не игнорировать легко появляющиеся и долго не проходящие синяки, особенно если они возникают без причины и в необычных местах — они могут быть признаком некоторых видов рака крови на ранней стадии. Также они посоветовали следить за зудящими, кровоточащими или меняющими форму и цвет родинками, чтобы не пропустить онкозаболевания кожи. «Мы часто думаем, что это просто раздражение или аллергия, но зуд и кровотечение невусов на самом деле свидетельствуют о том, что организм начинает распознавать раковые клетки и начинает атаковать их», — предупредила врач-онколог, доктор медицинских наук Элизабет Бухбиндер.

Доктор медицинских наук Бет Овермойер призвала не оставлять без внимания любые подозрительные припухлости или шишки на теле, особенно в области груди, и регулярно проводить самообследование, чтобы вовремя зафиксировать любые изменения, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в молочной железе. А ее коллега врач Ричард Левин напомнил о том, что поводом обратиться к врачу должны стать необъяснимая потеря веса и постоянная усталость и желание спать. «Внезапное длительное изменение уровня вашей энергичности, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы», — заключил он.

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