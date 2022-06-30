Россиянка стала содержанкой китайца и рассказала об унижениях за непослушание

Россиянка Вита стала содержанкой китайца и рассказала о жестоких побоях за непослушание

Жительница Ростовской области Вита (имя изменено по просьбе героини) стала содержанкой китайского бизнесмена и рассказала об унижениях и жестоких побоях, которым он подвергал ее за непослушание. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки, на момент знакомства ей исполнилось 18 лет, а ее партнеру, работавшему в международной компании, было 43 года. Первый раз пара встретилась в одном из ресторанов Москвы, куда мужчина прибыл в командировку. В начале отношений он прилетал в Россию два-три раза в месяц ради встреч с Витой, а затем забрал ее в Китай и начал полностью обеспечивать. В месяц спонсор выделял содержанке примерно 200 тысяч рублей.

«У него, как и у многих представителей азиатской культуры, были особые сексуальные предпочтения. Например, он обожал технику шибари (японское искусство ограничения подвижности тела при помощи веревок) или прищепки на сосках, а также любил капли горячего воска на своей коже и когда я курила ему в лицо», — раскрыла девушка подробности интимной жизни с китайцем.

Вита также рассказала, что в столицу пара всегда прилетала вместе. Партнер запрещал посещать место их первой встречи, но однажды она нарушила запрет, и он ее избил. «Тогда остались только синяки. Во второй раз уже были вырванные волосы, отрезанная челка и тело, покрытое гематомами», — поделилась россиянка и добавила, что после случившегося она улетела работать в Китай, поскольку там платили в два раза больше, чем в Москве.

Следующая встреча Виты с бывшим спонсором состоялась в одном из заведений Китая спустя полгода. Мужчина снова избил девушку, однако она не стала писать заявление в полицию, опасаясь, что его посадят в тюрьму.

«Мы окончательно расстались спустя три года, когда я узнала, что у него есть дети и жена, которая знала меня в лицо. Но для китайцев такого рода отношения — норма, я была женой "по работе". Я не смогла простить ему ложь и ушла, для меня семья — табу», — заключила героиня материала.

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