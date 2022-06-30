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Австралия и Франция решили наладить отношения после конфликта с подлодками

Макрон примет нового премьер-министра Австралии, чтобы перезагрузить испорченные отношения

Фото: Issei Kato / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, чтобы перезагрузить испорченные отношения из-за срыва контрактов на поставку подводных лодок. Об этом сообщает SBS News.

Французский лидер примет главу Австралии в Елисейском дворце в пятницу утром, 1 июля. Канберра и Париж решили наладить отношения после того, как бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в сентябре 2021 года разорвал французский контракт на строительство дизельных подводных лодок в пользу атомных субмарин, предложенных США.

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18 февраля 2022

Власти Австралии в сентябре 2021 года в одностороннем порядке расторгли договор с Францией на строительство 12 дизельных подлодок, заключенный в 2016 году на общую сумму 66 миллиардов долларов США. Решение Канберры привело стороны к дипломатическому конфликту. На тот момент действующий глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал отмену договора по подлодкам с французской Naval Group ударом в спину, подрывающим доверие к стране.

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 миллиона долларов в качестве компенсации за разрыв многомиллиардного контракта. Альбанезе отметил, что власти высоко ценят роль и участие Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, теперь две страны смогут вновь объединиться «для защиты общих принципов и интересов».

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Анжелика Бережная
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