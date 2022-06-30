Греция заявила о готовности предоставить суда для вывоза зерна из Украины

Генсек НАТО заявил, что Греция готова предоставить суда для вывоза зерна из Украины

Греция готова предоставить суда для вывоза зерна из заблокированных портов Украины в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

В то же время, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна играет особую роль усилиях по вывозу украинского зерна, поскольку она контролирует крупнейший в мире торговый флот.

«Греция, еще раз, предлагает помочь и поддержать любые усилия, предпринятые под эгидой ООН, для того, чтобы зерно, которое в настоящее время находится в Одессе, покинуло Украину и в конечном итоге оказалось в странах, которые нуждаются в нем сегодня», — заявил глава греческого кабмина.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва готова обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины. По его словам, российская сторона также подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений.