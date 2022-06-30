Греция заявила о готовности предоставить суда для вывоза зерна из Украины
Греция готова предоставить суда для вывоза зерна из заблокированных портов Украины в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
В то же время, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна играет особую роль усилиях по вывозу украинского зерна, поскольку она контролирует крупнейший в мире торговый флот.
«Греция, еще раз, предлагает помочь и поддержать любые усилия, предпринятые под эгидой ООН, для того, чтобы зерно, которое в настоящее время находится в Одессе, покинуло Украину и в конечном итоге оказалось в странах, которые нуждаются в нем сегодня», — заявил глава греческого кабмина.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва готова обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины. По его словам, российская сторона также подтвердила намерение выполнить экспортные обязательства и помочь с поставкой зерновых и удобрений.